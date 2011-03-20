Семеро украинских моряков арестованы в Греции

Семеро граждан Украины арестованы в Греции по подозрению в контрабанде сигарет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на береговую охрану Греции.

Украинцы входили в состав экипажа судна Adelaida под флагом Коморских островов, которое было задержано в афинской гавани Пирей по пути в Черногорию. На судне было обнаружено более шести тысяч коробок с сигаретами, которые, как заявляют греческие власти, являются контрабандой и не имеют должным образом оформленных сопроводительных документов.

Кроме того, судовая документация просрочена, и судно не имеет права плавать под флагом Коморских островов, уточняет береговая охрана.

Ранее по обвинению в контрабанде сигарет были задержаны два других украинских экипажа. Восемь моряков судна "Разведчики" находятся под стражей с 17 февраля, а шестеро членов экипажа судна Tomco были отпущены под залог и ждут суда в Греции.