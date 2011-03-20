Азаров обещает поддержку оперному искусству

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает оказывать поддержку оперному искусству.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер сказал во время встречи с известным оперным певцом Дмитрием ХВОРОСТОВСКИМ.

«Мы пытаемся поддерживать оперное искусство в Украине и, наверно, нам это удается, поскольку есть много известных больших артистов и прекрасные оперные театры в Киеве, Львове, Одессе. Но в то же время это обязывает нас еще больше поддерживать оперное искусство, поскольку оно прославляет Украину», - отметил Н.АЗАРОВ.

В свою очередь Д.ХВОРОСТОВСЬКИЙ отметил, что Украина – это мировая кузница певцов, практически все советские и постсоветские певцы были с Украины, либо имели украинские корни, либо учились петь в Украине, либо просто имели украинские фамилии. Он добавил, что часть его семьи живет в Украине. «Я считаю, что именно благодаря украинским корням я и запел», - подчеркнул он

«Нельзя терять классику, это особенная система ценностей, воспитания, культуры, которую необходимо хранить в современном мире», - добавил оперный певец

Кроме того, он поблагодарил Н.АЗАРОВА за поддержку фестиваля «Ступени в небо».