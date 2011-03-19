В Херсоне провалился под землю трактор, водителю удалось спастись.

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел на перекрестке улиц Сакко и Ванцетти и Шмидта в Днепровском районе Херсона.

Транспортное средство, принадлежащее ГКП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Херсона» (горводоканал) попало в провал глубиной до 3 метров на проезжей части у частных домов. Водитель успел выбраться из трактора до того, как техника окончательно провалилась в яму. Это произошло в результате подмыва основы дорожного покрытия водами из подземного канализационного коллектора.

Инцидент произошел в секторе частной застройки в центральной части города, где большинство подземных коммуникаций имеет возраст от 50 к 100 лет.

По словам очевидцев происшествия из числа местных жителей, трактор коммунальщиков должен был выполнять земляные работы, однако во время маневра стал заваливаться левым колесом в яму и затем упал туда. Аварийная машина прибыла на место происшествия через час - из 3-метровой ямы трактор пришлось вытягивать автокраном.

По данным Херсонского горводоканала, аварийный коллектор ремонту не подлежит и нуждается в полной замене. Однако на это нужные средства.

По словам заместителя директора горводоканала Андрея ПРЕДЕЙНА, в настоящее время работники предприятия восстанавливают уличное покрытие, и опасности ни для транспорта, ни для прилегающих домов уже нет.

В данный момент продолжаются ремонтные работы, работники горводоканала проверяют другие участки аварийного коллектора.