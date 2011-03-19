В Украине пройдут акции протеста работников образования

В областных центрах Украины и в Симферополе (АР Крым) 21 марта, а в Киеве – на 22 марта пройдут акции протеста, организованные Профсоюзом работников образования и науки Украины и Федерацией профсоюзов Украины (ФПУ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФПУ.

Акции будут проводиться в связи с нарушением трудовых прав работников в сфере оплаты труда и ограничением законодательно установленных гарантий для работников отрасли.

Среди основных требований участников акции – сокращение разрыва между окладом работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки и установленной законом минимальной зарплатой для определения окладов работников отрасли по всем ее разрядам и распространение выплаты 20-процентной надбавки на все категории работников сферы образования.