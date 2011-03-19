Эксперты: проект Жилищного кодекса несет угрозу для ОСМД

Несовершенное законодательство и недостаточная осведомленность граждан являются главными препятствиями на пути создания объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили в Киеве участники конференции “Общественные инициативы в реформировании жилищной сферы”, которую организовали Центр исследований местного самоуправления и Союз владельцев жилья города Киева при поддержке Международного фонда “Возрождение”.

Как отметил заместитель председателя Союза владельцев жилья Украины Михаил БЕРЕЗОВЧУК, количество ОСМД в Украине сегодня едва достигает 10% всех домов не меньше 5 этажей. По его словам, Министерство ЖКХ планирует, что до 2014 года в ОСМД будут уже 70% таких домов, но задание на 2010 год было выполнено всего на четверть запланированного.

«На пути создания ОСМД в Украине стоит волокита при выделении в собственность ОСМД земельных участков и при проведении первого капитального ремонта с участием бывшего владельца дома, приватизация посторонними лицами принадлежащих объединениям вспомогательных помещений. ОСМД пытаются навязать функции поставщика услуг - и ответственными за качество этих услуг становятся те, кто их не предоставляет”, - сказал М.БЕРЕЗОВЧУК. Он также информировал, что соответствующие изменения в законодательство об ОСМД готовит рабочая группа в профильном комитете Верховной Рады.

Специалисты также обратили внимание на угрозы, которые содержит для ОСМД проект нового Жилищного кодекса Украины. “Главная проблема этого законопроекта - обязательное лицензирование управителей имуществом. При отсутствии сформированного конкурентного рынка коммунальных услуг и неопределенности, по каким квалификационным нормам будут предоставляться такие лицензии, это породит коррупцию и “продажу” лицензий начальникам ЖЭКов и новоиспеченным руководящим компаниям”, - заметил руководитель львовского Центра исследований местного самоуправления Владимир БРИГИЛЕВИЧ.

По его словам, проект Жилищного кодекса предоставляет самые широкие полномочия Жилищно-коммунальной инспекции, включая право доступа к жилищным помещениям. При этом согласно информации эксперта, в законопроекте нет средств обжалования и привлечения к ответственности самих инспекторов. “Вмешательство органов контроля следует ограничить общей деятельностью ОСМД и противодействием аварийным ситуациям. Именно инспекция, а не граждане должны доказывать наличие нарушений в суде”, - отметил В.БРИГИЛЕВИЧ.

Руководитель киевской организации “Центр создания содействия развитию ОСМД” Дмитрий КОРЧАК отметил, что созданию ОСМД часто мешает неосведомленность граждан. “В ресурсные центры, созданные в пяти районах Киева, люди идут пока не слишком активно: на пути этому - непонимание проблем и сути ОСМД”, - сказал эксперт.

В то же время он обратил внимание на позитивы в сотрудничестве с властью. “Госслужащие сами живут в многоквартирных домах и должны находить пути защиты собственного имущества. Они так же получают коммунальные квитанции и не желают платить лишние собственные средства за коммунальные услуги, стоимость которых выросла в последнее время. На пути создания эффективных ОСМД может помочь лишь сотрудничество всех заинтересованных сторон – исполнительной власти, местного самоуправления, общественных организаций”, - подчеркнул Д.КОРЧАК.