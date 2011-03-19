Ментоловые сигареты могут быть запрещены

Власти США могут ввести запрет на продажу сигарет с ментоловыми фильтрами, поскольку этот вид табачных изделий способствует к привлечению новых курильщиков. К такому выводу пришла группа американских экспертов, изучающих влияние ментоловых добавок в сигаретах на здоровье курящих и их привлекательность для потенциальных новых курильщиков.

"Доступность ментоловых сигарет негативно сказывается на общественном здоровье, поскольку они способствуют увеличению числа курильщиков и, соответственно, количеству преждевременных смертей [от заболеваний, вызванных курением]", - цитирует Би-би-си члена совета Американской ассоциации рака Марка Клэнтона.

В 2009 году в США по аналогичным причинам был введен запрет на продажу сигарет с различными вкусовыми добавками, вроде клубники и гвоздики.