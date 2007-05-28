Энрике Иглесиас бросил Курникову

Испанский певец Энрике Иглесиас и русская теннисистка Анна Курникова расстались после пяти лет отношений, сообщает The Sun.

Энрике подтвердил в Стокгольме, что он теперь одинок и "не имеет ничего против" одиночества. Певец намекнул, что причиной разрыва стал тот факт, что он "не готов" к отцовству.

Отношения Энрике и Анны завязались в 2002 году, когда Анна сыграла девушку певца в клипе на песню "Escape". Через некоторое время для пары настали тяжелые времена: Иглесиаса обвиняли в интрижке с девушкой из Австралии. Но три года назад Анну заметили с огромным бриллиантом на безымянном пальце, что, конечно, привело к слухам о помолвке певца и теннисистки.

Энрике недавно объявил, что не собирался жениться на Анне Курниковой. Он объяснил это тем, что "это ничего не изменит", но теперь журналисты видят в этом нежелании признак скорого расставания пары.

Лента.ру