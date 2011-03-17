Пожар в ДК "Большевик" ликвидирован

Пожар в Доме культуры «Большевик» в Киеве ликвидирован.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Киеве.

По их данным, в 18.45 пожар был локализован, в 19.20 - ликвидирован полностью.

Сейчас на месте происшествия работают экспертные службы, которые установят причину возникновения пожара.

В результате пожара никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, пожар в Доме культуры «Большевик» в Киеве возник сегодня около 17.00.

Там работали 14 единиц пожарной техники из 11 пожарных подразделений города.