Пожар в ДК "Большевик" ликвидирован
20:32, 17 марта 2011Общество
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Сообщает киевское ГУ МЧС
Пожар в Доме культуры «Большевик» в Киеве ликвидирован.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Киеве.
По их данным, в 18.45 пожар был локализован, в 19.20 - ликвидирован полностью.
Сейчас на месте происшествия работают экспертные службы, которые установят причину возникновения пожара.
В результате пожара никто не пострадал.
Как сообщал УНИАН, пожар в Доме культуры «Большевик» в Киеве возник сегодня около 17.00.
Там работали 14 единиц пожарной техники из 11 пожарных подразделений города.
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