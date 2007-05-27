Ющенко поблагодарил Януковича и Мороза

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что в Украине победила демократия, и назвал премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и председателя ВР Александра МОРОЗА партнерами.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге для прессы после завершения переговоров по урегулированию политического кризиса глава государства подчеркнул, что ему приятно чувствовать, что сегодняшними договоренностями Украина засвидетельствовала уровень «взрослой демократии». «Что мы, невзирая на все сложности, напряжение нашли демократическую дорогу и продемонстрировали, что мы - демократические силы», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО поблагодарил за усилия в этом направлении все политические силы. Отдельно поблагодарил В.ЯНУКОВИЧА и А.МОРОЗА, «как моих непосредственных партнеров», с которыми мы нашли сегодня прекрасный результат.

Он отметил, что у них был непростой разговор, «поверьте, не сладкие слова мы друг другу говорили». При этом Президент добавил, что их объединяли национальные приоритеты. Поэтому он в целом доволен результатами переговоров и считает, что Украина выходит сильнее из этого политического кризиса.