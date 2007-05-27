Цушко не следовало лично руководить операцией в ГПУ

Бывший Президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что министру внутренних дел Украины Василию ЦУШКО не следовало лично руководить операцией в Генеральной прокуратуре.

Об этом он сказал в вечернем эфире Радио Свобода.

Отвечая на вопрос журналиста, может ли он представить себе, «чтобы во времена Президента КРАВЧУКА министр внутренних дел лично руководил штурмом Генеральной прокуратуры?» бывший Президент Украины сказал: «конечно, это не нормально, но у нас все, что делается в последнее время, является ненормальным, потому что оно все, или в большинстве случаев, происходит на основе нарушения законов и Конституции».

В этом контексте он подчеркнул, что министр внутренних дел должен был реагировать на то, что происходило в Генпрокуратуре, но, по его словам, «это не значит, что нужно было лично руководить этой операцией».

По его мнению, то как освобождали от должности генпрокурора – «это просто диво-дивное». «Когда приезжают работники службы охраны, даже не успев одеться, в спортивной одежде, с оружием, и не пускают генерального прокурора в свой кабинет, работников прокуратуры закрывают в комнатах и не пускают домой – ну это уже просто спланированный захват Генеральной прокуратуры. И потому все последующие действия делались очень поспешно, очень невзвешенно», - подчеркнул Л.КРАВЧУК. Потому он считает, что нужно «принять решения, которые еще возможно сегодня принять: снять все вопросы арестов, задержек, решений о взятии под стражу – это очень опасные вещи, потому что за каждым из этих людей стоят очень серьезные и даже вооруженные политические силы».