30 СЕНТЯБРЯ! - СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

04:03, 27 мая 2007
Общество
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«Сейчас мы можем сказать, что политический кризис завершен»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ договорились – внеочередные парламентские выборы состоятся 30 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали в совместном заявлении для прессы по завершению политических консультаций в Секретариате Президента.

Президент подчеркнул, что у них, у руководства государства, есть достойная новость для этого великого дня – Святой Троицы.

«Сейчас мы можем сказать, что политический кризис завершен», - сказал Президент.

По его словам, сейчас они могут сказать, что после длительных и нелегких консультаций найдено компромиссное решение, которое позволило появиться документу, который урегулирует кризис.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что стороны считают, что урегулировать кризис возможно путем проведения досрочных выборов, которые состоятся 30 сентября.

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