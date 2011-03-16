Милиция ищет охранника регионала Ландыка

Сотрудника ГАИ, которого избил охранник народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДЫКА, хотят наградить за честность и принципиальность.

Как сообщает ТСН, об этом сказала руководитель пресс-службы УМВД в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ. Она также отметила, что действия сотрудника ГАИ признаны правомерными, а охранника депутата разыскивает милиция.

Т.ПОГУКАЙ сообщила, что материалы, касающиеся инцидента, направлены в прокуратуру.

"Автомобиль, в котором ехал нардеп, действительно двигался с нарушениями правил дорожного движения, потому и был остановлен. Как сотрудник ГАИ мог узнать, кто едет в авто? Тем более, зарегистрированном не на самого ЛАНДЫКА, а на его жену", - сказала Т.ПОГУКАЙ.

Она сообщила, что начальник УМВД Украины в Луганской области Евгений ПОЛЬСКОЙ направил в МВД письма с просьбой представить к поощрению потерпевшего сотрудника ГАИ. "Мы просим министерство поощрить сотрудника ГАИ, сержанта КОСЯКОВА, за принципиальность, честность и образцовое исполнение своих обязанностей", - сообщила начальник пресс-службы.

По словам Т.ПОГУКАЙ, охранника В.ЛАНДЫКА сейчас разыскивает милиция. "Человека, который нанес телесные повреждения сержанту ГАИ, мы пока не нашли. Его нет по месту жительства. Но найдем обязательно", - сказала она.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу заявлений В.ЛАНДЫКА о том, что у него есть видеозапись, на которой отражен факт вымогательства у него взятки, Т.ПОГУКАЙ сообщила, что такой записи нет.

"Владимир Иванович говорил о том, что он передал в прокуратуру такую видеозапись. Но если бы такая видеозапись действительно была передана, я сказала бы вам об этом. Но я вам об этом не говорю", - сказала начальник пресс-службы.

Она также отвергла предположение, что инцидент является политическим заказом.

Напомним, сам В.ЛАНДЫК считает, что его машину остановили намеренно. По его словам, по замыслу, ГАИ брала номер его машины, чтобы не трогать на дорогах, однако сразу же остановила.

Как сообщал УНИАН, в минувшие выходные в Луганске разгорелся скандал с участием народного депутата В.ЛАНДЫКА и сотрудников ГАИ. Якобы сотрудники ГАИ остановили автомобиль народного депутата за превышение скорости, после чего охрана депутата устроила драку с гаишниками из-за того, что те «вымогали взятку». В итоге пострадал один из сотрудников ГАИ.

При этом в ГАИ обвинили депутата В.ЛАНДЫКА в подстрекательстве к избиению инспектора.

В то же время сам В.ЛАНДЫК отвергает обвинения в избиении.