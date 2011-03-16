Нацбанк инициирует страхование депозитов

Национальный банк Украины выступает за использование страхования как дополнительного инструмента защиты долгосрочных депозитов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

В сообщении указывается, что долгосрочными являются депозиты, размещенные на срок более одного года. В настоящее время Фонд гарантирования вкладов физических лиц гарантирует выплату вклада в объеме до 150 тыс. грн.

«Инициатива Нацбанка заключается в том, чтобы ввести страхование суммы долгосрочного депозита вкладчика - физического лица, превышающей гарантированные Фондом выплаты, т.е. без ограничений предельной суммы» - говорится в сообщении НБУ.

В Нацбанке считают, что страхованию должны подлежать депозиты в национальной и иностранной валюте, а также в банковских металлах. Кроме того, предлагается рассмотреть вопрос о распространении механизма страхования и на долгосрочные депозиты юридических лиц.

«Такой инструмент должен использоваться непосредственно банками на добровольной основе с привлечением надежных страховых компаний. В целях поощрения банков к участию в страховании депозитов Национальный банк готов рассмотреть возможность введения определенных стимулов для банков», - отмечается в сообщении.