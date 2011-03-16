Женщина убила ножом мужа, с которым прожила 55 лет

85-летняя жительница г. Ривне убила ножом мужа-тирана, а на Волыни 65-летний мужчина выстрелил жене в голову.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Ровенской области, 85-летняя жительница Ривне убила ножом своего 83-летнего мужа, с которым прожила вместе 55 лет. Со слов соседей, в этой семье длительное время были недоразумения и возникали ссоры. Усиливались они и из-за злоупотребления дедушки спиртными напитками. Работники милиции выяснили, что на протяжении нескольких последних лет мужчина издевался над женной, и она заявила, что уже не могла терпеть этого.

Женщина созналась в содеянном, но сейчас находится в шоковом состоянии в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса – умышленное убийство. Для подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, на Волыни 65-летний мужчина во время семейной ссоры выстрелил жене в голову из стартового пистолета. После этого он позвонил по телефону в дежурную часть Ковельского городского отдела милиции и сознался в преступлении.

62-летняя пострадавшая госпитализирована в реанимацию. Женщину прооперировали. Медики говорят, что состояние пострадавшей - стабильно тяжелое.

По словам начальника Ковельского ГО УМВД Украины в Волынской области Николая ДУБИЯ, супруги состояли в официальном разводе, но проживали вместе. Между собой бывшие муж и жена постоянно скандалили.

Мужчина рассказал, что стартовый пистолет ему привезли два года назад из-за границы. Позже он переделал его в боевой.

На данное время возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 15 (Покушение на преступление) и ч. 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.