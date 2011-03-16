Рецидивисты продали 29-летнюю пленницу за 10 тысяч гривен

На Буковине работники правоохранительных органов арестовали людей, пытавшихся продать в рабство 29-летнюю жительницу Житомирской области.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью Управления МВД Украины в Черновицкой области, в отдел по борьбе с киберпреступностью и торговлей людьми УМВД поступила информация о том, что в одном из сел Глыбокского района в доме 56-летнего мужчины устроен притон для предоставления сексуальных услуг.

Как выяснилось в ходе проверки, владелец дома и его 30-летний сообщник незаконно удерживали в этом доме 29-летнюю женщину, жительницу Житомирской области. Ей запрещали выходить на улицу и общаться с другими людьми, а также принуждали предоставлять сексуальные услуги приходящим клиентам. Находясь в плену, женщина неоднократно пыталась покончить с собой, перерезая вены. Как выяснилось, у нее на Житомирщине на иждивении у родителей живет 6-летний сын.

Во время проведения оперативных мероприятий стало известно, что преступники планируют продать женщину лицам, которые занимаются продажей девушек за границу с целью сексуальной эксплуатации.

Правоохранители провели спецоперацию на международной автотрассе «Черновцы-Порубное». Милиция задержала сутенеров после того, как они продали женщину за 10 тысяч гривень гражданке Н.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 149 (торговля людьми или незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины.

Оба мужчины ранее уже были судимы.