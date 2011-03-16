В Украине 21 долларовый миллиардер

Еженедельник Фокус подготовил очередной рейтинг двухсот самых богатых людей Украины. В этом году журнал насчитал в стране 21 миллиардера, их общее состояние оценивается почти в 58 миллиардов долларов. В прошлом году их было всего восемь (21,8), в 2009-м – четыре (11,7), в 2008-м – 21 (64,8), а в первом списке 2007 года – 11 (37,6).

Для сравнения, расходная часть Госбюджета на 2011 год составляет 321,92 миллиардов гривен, или 40,7 миллиардов долларов, замечает журнал. Спустя пять лет в рейтинге появилось много новых имен. Расширилась и география рейтинга: в первые годы в основном были представлены бизнесмены из Киева, Донецка и Днепропетровска.

Все больше в списке Фокуса появляется и иностранцев, обосновавшихся и строящих свой бизнес в Украине.