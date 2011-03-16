Польша назначила день передачи "Украинского дома"

Польская власть 21 марта планирует завершить официальную передачу украинской общине „Украинского народного дома” (УНД) в Перемышле.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщили в Посольстве Украины в Варшаве.

Представитель диппредставительства отметила, что в торжественной церемонии передачи построенного украинцами в начале прошлого века дома примет участие посол Украины в Польше Маркиян МАЛЬСКИЙ.

Председатель Объединения Украинцев в Польше Петр ТИМА отметил, что украинская община сможет выкупить дом, который находится в центре города, у польской власти за символические средства - 1% от его рыночной стоимости, которая составляет около одного миллиона долларов.

П.ТИМА назвал самой большой задачей общины найти средства на ремонт дома, который находится в очень плохом состоянии. По оценкам экспертов, на ремонт дома, площадь которого составляет 1,5 тыс. квадратных метров, необходимо еще около 1 млн. долларов.

По словам П.ТИМЫ, ОУП пока не нашла источников финансирования ремонта, поскольку ожидала окончательного решения о передаче дома украинской общине.

Он добавил, что украинцы рассчитывают на поддержку в этом деле, как украинской, так и польской власти.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2009 года местный совет Перемышля решил предоставить украинской общине УНД. Планировалось, что передача дома состоится летом 2010 года, но из-за юридических нюансов и проблемы с некоторыми жителями дома, этот процесс затянулся.

Справка УНИАН. «Украинский народный дом» был построен в 1904 году на средства украинцев, которые жили в Перемышле, для нужд украинской общины города.

В 1947 г. после акции «Висла» УНД был национализирован и до 1956 года не использовался по назначению.

После разрешения на возвращение украинцев на предыдущие места проживания и создания своих организаций (с 1956 года) Объединение украинцев Польши (ОУП) арендует часть помещений УНД.

С января 2004 г. дом находился в коммунальной собственности города Перемышль.

В феврале этого года заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Томаш СЕМОНЯК сказал УНИАН, что польская власть готова предоставить часть средств на ремонт УНД.