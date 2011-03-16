Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в Тель-Авиве посетил Центр детской онкологии больницы «Дана» (клиника «Сурасски медикал центр»), где провел беседу с детьми и медицинским персоналом.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, Н.АЗАРОВ, в частности, пообщался с родителями и тремя украинскими детьми, которые лечатся в данном центре. Лечение одного из больных осуществляется за средства украинского правительства.

Украинский премьер пообещал, что через год в Украине при детской больнице «Охматдет» будет создана самая современная онкологическая больница. «Через год у нас будет такая современная клиника, даже лучше, чем эта, поскольку она будет новая», - заявил Н.АЗАРОВ.

Кроме того, сегодня во время посещения премьер-министром израильской клиники подписано соглашение, согласно которому в Центре детской онкологии больницы «Дана» пройдут стажировку украинские врачи, которые будут работать в будущем в онкологической больнице при «Охматдете».