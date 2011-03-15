К обвиняемому в перебоях с хлебом в больницу ходит следователь

Председателю ОАО «Каравай» Василию РУДОМУ, задержанному в связи с перебоями с хлебом в Луганской области, продлили срок содержания под стражей до 10-ти суток.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной прокуратуры, задержание продлено в интересах следствия. Сейчас В.РУДОЙ находится в одной из больниц Луганска, где с ним работает следователь.

Как сообщал УНИАН, 5 и 6 марта с. г. в городах Свердловск и Антрацит Луганской области были перебои с хлебом из-за остановки работы Сверловского хлебокомбината - структурного подразделения ОАО «Каравай».

11 марта прокурор области Николай БЕСКИШКИЙ постановил возбудить уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами данного предприятия (по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины) и за безосновательную остановку Свердловского хлебокомбината на трое суток был задержан председатель правления ОАО "Каравай" В.РУДОЙ.

По словам самого В.РУДОГО, работа хлебокомбината была остановлена из-за нехватки муки в связи с ее подорожанием с начала года на 25%, в то время как цены на хлеб остались на прежнем уровне. В.РУДОЙ до задержания сообщал, что за два месяца убытки пекарей составили 10 млн. грн.