Харьков передает Киеву еще 400 тонн гречки

Харьковская область в течение недели передаст Киеву еще 400 тонн гречихи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Юрий САПРОНОВ.

«На этой неделе еще 400 тонн гречихи Киеву отдадут», - сказал Ю.САПРОНОВ.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля для покрытия дефицита гречихи в столице Харьковская область передала Киеву 300 тонн этой крупы. Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН отметил «нездоровый ажиотаж» вокруг гречихи в Украине и сказал, что на сегодняшний день дефицита этой сельскохозяйственной культуры в Украине нет. Он также сообщил, что в Харьковской области запасов гречихи хватит до нового урожая.