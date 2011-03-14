Горбаль и Омельченко купят по слону

Техническое переоснащение слоновника в Киевском зоопарке обойдется бюджету города в 900 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге директор КП «Киевский зоопарк» Алексей ТОЛСТОУХОВ.

По его словам, эта сумма предусмотрена в бюджете этого года. На сегодняшний день уже есть техническое задание и объявлен тендер на лучший проект обновления слоновника.

Техническое переоснащение вольера будет включать замену полов, стен, потолков как во внутреннем помещении слоновника, так и замену канализаций, освещения, работы по обновлению перегонной и смотровой галерей, а также переоснащение наружного вольера.

Как сообщил А.ТОЛСТОУХОВ, работы непосредственно начнутся сразу после определения победителя на тендере, и их планируется завершить за два – два с половиной месяца. После этого, как уточнил директор зоопарка, в зверинец можно будет привезти слонов. (УНИАН: слон, который был в столичном зоопарке, умер 26 апреля прошлого года).

А.ТОЛСТОУХОВ сообщил, что сейчас ведутся переговоры с голландской фирмой о продаже двух слонов Киевскому зоопарку из Лаоса. Слоны, их транспортировка, а также оформление соответствующих документов обойдется в 220 тыс. евро, отметил А.ТОЛСТОУХОВ. (Как сообщает ТСН, деньги за слонов уже готовы заплатить политики – экс-мэр Киева Александр Омельченко и депутат Василий Горбаль).

А.ТОЛСТОУХОВ также рассказал, что продолжаются переговоры также с правительством Шри-Ланки о том, чтобы зоопарку в Киеве подарили двух слонов. На сегодня, по словам А.ТОЛСТОУХОВА, трудно сказать, откуда в результате приедут слоны в Киевский зоопарк, но в обоих случаях речь идет о двух самочках 4-5 лет.

По информации А.ТОЛСТОУХОВА, в этом году на содержание зоопарка в бюджете города предусмотрены 14,5 млн. грн. – это деньги на зарплату персоналу, оплату коммунальных услуг и корм для животных, а также 5,270 млн. грн. - на реконструкцию и техническое переоснащение вольеров.

Кроме того, Киевскому зоопарку, по информации директора, планируется выделить еще 6,7 млн. грн. из экологического фонда, которые также будут использованы на строительство новых вольеров, реконструкцию котельной и реконструкцию пяти озер на территории зоопарка.

А.ТОЛСТОУХОВ отметил, что зоопарк проводит активные переговоры со спонсорами о строительстве новых вольеров, экспозиций и покупке новых животных в коллекцию. По его данным, инвентаризация животных, проведенная в конце 2010 года, показала, что в коллекции Киевского зоопарка всего 2600 голов. Вместе с этим он отметил, что 65% коллекции – это биологически старые животные. С целью обновления коллекции сейчас ведутся переговоры с московским зоопарком, и уже есть договоренности, что после строительства вольеров киевскому зверинцу подарят и дадут на содержание некоторых животных, в частности, группу голубых баранов, группу безгорбых верблюдов, пару росомах и уточняется вопрос по птицам.

Кроме того, как сообщил А.ТОЛСТОУХОВ, спонсоры планируют купить у питерского зоопарка для киевского желтых мангустов и сурикат. Стоимость этих животных предварительно составляет 4 тыс. евро. Но для того, чтобы их экспонировать в зоопарке, также необходимы специальные вольеры, и спонсоры согласились построить эти вольеры.

Также А.ТОЛСТОУХОВ отметил, что есть спонсор, который хочет привезти животных из Африки – гепардов, фламинго, марабу. Еще ведутся переговоры, и поскольку также нет условий для их содержания, спонсору предложено сначала заняться обустройством вольеров.