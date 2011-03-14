В Харькове пьяный мужчина угнал троллейбус

В Харькове пьяный мужчина похитил и угнал троллейбус.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, 37-летний мужчина, воспользовавшись тем, что водитель троллейбуса на конечной остановке вышел в диспетчерскую, сел за руль и двинулся с места.

Проехав 50 метров, он врезался в дерево. Как выяснилось, пьяный мужчина «решил как можно скорее добраться домой».

Похитителя троллейбуса задержали инспекторы полка патрульно-постовой службы милиции. Сейчас троллейбус в технически исправном состоянии возвращен в депо.

Возбуждено уголовное согласно ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством), которая предусматривает лишение свободы до 5 лет.