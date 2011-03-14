Евро на межбанке ушло вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9320/7,9380 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2768/0,2771, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,0460/11,0590. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3909/1,3911 (пятница — 1,3832/1,3834).

В субботу Нацбанк на рынок не выходил.