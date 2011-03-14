Браконьер срубил дерево - 29 сел остались без света

Во Львовской области несанкционированный выруб деревьев привел к обесточиванию 29 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в отделе корпоративных связей ОАО «Львовоблэнерго», 11 марта в результате действий браконьеров на линию электропередач упало дерево, что привело к полному обесточиванию 29 населенных пунктов в Каменка-Бугском районе.

Работники ОАО «Львовоблэнерго» в первую очередь переключили потребителей на резервное питание и возобновили электроснабжение. После этого бригада приступила к работам по восстановлению поврежденной линии электропередач и электроснабжения потребителей по нормальной схеме.

Как отмечается в сообщении ОАО «Львовоблэнерго», это уже не первый случай, когда неизвестные «лесорубы» срубают деревья возле линий электропередач, что приводит к авариям. В частности, аналогичный случай произошел в Яворовском районе 4 марта. В результате падения на проводы линии электропередач дерева, срубленного браконьерами, были обесточены 3 населенных пункта полностью и 2 - частично.

“Своими действиями «лесорубы» не только нарушают жизнеобеспечение региона, наносят материальный вред, но и ставят под угрозу как свою жизнь, так и тех, кто может случайно оказаться рядом”, - отмечается в сообщении.