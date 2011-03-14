В Киеве 30 продавцов алкоголя потеряли лицензии

В Киеве за продажу алкоголя несовершеннолетним аннулированы 30 лицензий на право осуществления розничной торговли такими товарами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе столичной прокуратуры.

В частности, нарушения были выявлены органами прокуратуры столицы в ходе проверок по соблюдению законодательства, направленного на предотвращение распространения среди несовершеннолетних вредных привычек, в частности пьянства и курения.

Так, выявлены факты незаконной реализации, в том числе несовершеннолетним, алкогольных напитков и табачных изделий в мелкорозничной торговой сети вблизи дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, в связи с чем по результатам реагирования прокуратуры города Региональным управлением Департамента контроля за производством и обращением спирта, алкогольных напитков и табачных изделий ГНА Украины в Киеве аннулированы 30 лицензий, выданных субъектам ведения хозяйства на право розничной торговли товарами этой категории.

Также в прокуратуре отметили, что в прошлом году органами государственной налоговой службы Киева по результатам рассмотрения протестов прокуратуры были аннулированы около 60 указанных лицензий.