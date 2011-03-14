Охранник нардепа-регионала избил гаишника?

В Украине разгорается скандал с гаишниками и нардепом Владимиром Ландиком. Луганские инспекторы винят его охранника в том, что тот на выходных зверски избил их коллегу Алексея Косякова, а нардеп утверждает, что гаишные начальники вовсе распоясались, приказав брать деньги на дорогах даже с народных депутатов, пишет газета "Сегодня".

Как рассказал журналистам информированный источник в МВД, на выходных в Луганске охранник нардепа-регионала Владимира Ландика избил инспектора. «Инспектор остановил «Мерседес», который мчался на скорости 91 км/ч вместо разрешенных 60-ти в пределах населенного пункта, — рассказал источник — Инспектор потребовал предъявить документы, на что услышал от водителя слова: «Что мы вам должны?». Он снова потребовал документы, после чего открывается еще одно окно и инспектор слышит в свой адрес отборный мат. Спустя мгновение инспектор увидел на заднем сиденье нардепа Владимира Ландика. После этого Ландик обратился к впереди сидящему парню со словами: «Пойди въ…би его». Тот вышел и избил инспектора, после «Мерседес» уехал. Инспектор получил сотрясение мозга и ушиб грудной клетки».

Медики отделения неврологии горбольницы №2 подтвердили наличие пациента Алексея Косякова. «У него травмы средней тяжести. Сколько пролежит у нас — сказать трудно», — сообщила медсестра отделения Любовь Коршунова. В Луганском облуправлении МВД ситуацию прокомментировали кратко. «Один из наших инспекторов сейчас лежит в больнице с сотрясением мозга. Обстоятельства мы проверяем», — сообщила начальник пресс-службы Луганской облмилиции Татьяна Погукай.

Сам Владимир Ландик отметает обвинения в избиении. «Я только что отдал в прокуратуру видео, на котором двое веселых красномордых гаишников 20 минут не пропускали меня, народного депутата, на дороге. Они задержали меня и требовали денег! Я пожаловался начальнику УВД, ГАИ города и прокурору — никто не приехал, — рассказал Ландик. — Когда гаишники узнали во мне депутата — побежали в куче кирпича прятать деньги, которые у них с собой были. После этого вечером мне позвонил начальник ГАИ города и сказал, что я избил его сотрудника. Те травмы, которые он получил, наверное, нанес сам себе, никто его не бил! Распоясались начальники ГАИ, которые заставляют инспекторов снимать деньги с народных депутатов!».