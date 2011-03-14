Украину могут лишить членства в Интерполе.

Об этом заявил первый замглавы партии "Батькивщина" Александр Турчинов в эфире 5 канала, комментируя факт пребывания в Украине объявленного в международный розыск российского бизнесмена Алимжана Тохтахунова.

"Это еще одно свидетельство двойных стандартов, когда Украина, вы вспомните, требовала через Интерпол ареста экс-министра экономики Богдана Данилишина", - отметил он.

"В то же время, когда действительно есть все основания говорить о "красной карточке" Интерпола, Украина должна выполнять свои обязанности", - заявил Турчинов.

"У нас двойной стандарт: Украина является членом Интерпола, но в то же время она считает, что "красная карточка", которая выставлена ​​Интерполом, не является обязательной для выполнения своих обязательств", - уточнил политик.

По словам Турчинова, "в мире уже также перестают удивляться поведению украинской власти, которую они демонстрируют каждый день".

"Мы имеем серьезные шансы получить или ноту протеста, или нас могут лишить членства в таких уважаемых организациях, как Интерпол", - добавил он.

Украинская правда