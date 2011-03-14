Ядерные материалы через Украину будут возить по железной дороге?

Транзитную перевозку ядерных материалов, согласно трехстороннему договору Украины, России и Словакии, планируется осуществлять железнодорожным транспортом.

Об этом говорится в соглашении между Кабинетом министров Украины, правительством Российской Федерации и правительством Словацкой Республики о перевозке ядерных материалов между Российской Федерацией и Словацкой Республикой через территорию Украины, которое было подписано 21 октября 2010 года в г. Братиславе.

Правительство Украины передало соглашение на ратификацию в Верховную Раду и его текст обнародован на сайте парламента.

“Перевозка специальных грузов осуществляется железнодорожным транспортом, в прямом сообщении без перегрузки, по территории Российской Федерации, Словацкой Республики и Украины”, - говорится в соглашении.

Причем, транзит будет осуществляться как из России в Словакию, так и из Словакии в Россию.

Обязательным условием для осуществления перевозок специальных грузов в рамках этого соглашения является наличие контрактов, которые заключаются между соответствующими юридическими лицами Российской Федерации и Словацкой Республики.

Соглашением предусматривается, что отработанное ядерное топливо подлежит охране вооруженной охраной на протяжении всего пути следования. Обеспечение охраны свежего ядерного топлива и других специальных грузов регламентируется законодательством государств Сторон.

Пунктами смены охраны и передачи ответственности за охрану транспорта со специальными грузами являются украинские железнодорожные станции Чоп, Хутор Михайловский и Купянск-сортировочный.

Ответственность за ядерный ущерб в порядке, предусмотренном Венской конвенцией о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21 мая 1963 года, возлагается:

при перевозке специальных грузов с территории Российской Федерации на территорию Словацкой Республики - на российский оператор до момента передачи специальных грузов словацкому оператору, на словацкий оператор - с момента принятия специальных грузов от российского оператора в пункте, указанном в контракте;

при перевозке специальных грузов с территории Словацкой Республики на территорию Российской Федерации - на словацкий оператор до момента передачи специальных грузов российскому оператору, на российский оператор - с момента принятия специальных грузов от словацкого оператора в пункте, указанном в контракте.

Российская Сторона или Словацкая Сторона (в зависимости от того, на оператор государства какой Стороны в соответствии с пунктом 2 статьи 7 этого Соглашения возлагается ответственность за ядерный вред) гарантирует возмещение своим оператором расходов, связанных с ликвидацией последствий ядерного инцидента (аварийно-спасательные и другие безотлагательные работы, которые будут осуществляться в случае возникновения ядерного инцидента и направлены на спасание жизни и сохранения здоровья людей, снижения размеров материальных потерь и ущерба, нанесенного окружающей природной среде, а также на локализацию района ядерного инцидента, прекращения действия характерных для него опасных факторов). Указанные расходы возмещаются в месячный срок с даты признания Российской Стороной или Словацкой Стороной финансовых требований Стороны, на территории государства которой произошла авария, если Стороны не договорятся о другом.

В случае ратификации соглашения его срок действия составит 10 лет. В дальнейшем его действие автоматически продлевается на следующие 10-летние периоды, если ни одна из Сторон не сообщит по дипломатическим каналам депозитария не менее чем за 12 месяцев до завершения очередного периода действия этого Соглашения, о своем намерении прекратить его действие.