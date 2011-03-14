В Украине будет еще один Кадетский корпус

На базе Сумского лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Ивана Харитоненко будет создан Кадетский корпус.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель облгосадминистрации Юрий ЧМЫРЬ.

По его словам, уже в ближайшее время Сумской лицей будет перепрофилирован в Государственный лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус им. И. Харитоненко».

«Учебное заведение получит значительную финансовую поддержку из государственного бюджета на материально-техническое оснащение и обновление учебно-методической базы», – отметил руководитель области.

Ю.ЧМЫРЬ выразил убеждение в том, что заведение будет оставаться школой, где «воспитывают настоящих мужчин, хранят лучшие традиции военно-патриотического воспитания юношей».

«По результатам среза знаний, в котором принимали участие 35 общеобразовательных учебных заведений Сум, лицей с усиленной военно-физической подготовкой имени И.Харитоненко очутился среди 15 наилучших, что свидетельствует о старательности лицеистов и профессионализме преподавателей», –отметил первый заместитель начальника управления образования и науки ОГА Игорь КОЗОЛУП.