Севастопольцев решили развлечь построениями милиции

В Севастополе возобновили практику проведения на главной площади города - площади Нахимова - совместного развода нарядов милиции, заступающих на вечернее дежурство по охране общественного порядка.

Как передает корреспондент УНИАН, вечером на площади выстроились наряды всех служб милиции общественной безопасности: батальона патрульной службы, спецподразделения быстрого реагирования "Беркут", УГАИ, а также сотрудники районных отделов милиции, наряды военнослужащих внутренних войск и членов добровольных общественных формирований.

Во время построения заместитель начальника УМВД - начальник милиции общественной безопасности города полковник милиции Александр НОВИКОВ доложил о готовности личного состава заступающего на охрану общественного порядка начальнику УМВД Украины в городе Севастополе полковнику милиции Олегу КОЗЮРЕ. Командиры подразделений проверили внешний вид и снаряжение своих подчиненных, определили каждому наряду маршрут патрулирования и режим работы, провели инструктаж, зачитали ориентировки на лиц, находящихся в розыске.

Под сопровождение оркестра наряды торжественным маршем прошли через площадь и разошлись по своим маршрутам.

Как рассказал журналистам начальник УМВД О.КОЗЮРА, практика показала, что такая форма работы, как совместный развод нарядов милиции, является эффективной в деле поддержания общественного порядка, и отныне каждую пятницу развод милицейских нарядов на службу будет проходить на главной площади города. Как добавил он, по окончании такого развода горожане смогут обратиться к руководителям севастопольской милиции со своими вопросами и проблемами.