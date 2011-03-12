Активисту «Тризуба» дали 2 года

В Ивано-Франковской области осужден к двум годам лишения свободы активист ВО «Тризуб» им. С. Бандеры 59-летний Степан БЫЧЕК.

Соответствующий приговор объявил 10 марта Рогатинский районный суд, сообщил сегодня УНИАН один из участников судебного заседания.

По его словам, подсудимый житель города Самбир (Львовская область) обвинялся в незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Его автомобиль 8 января этого года остановили на посту ГАИ при въезде в город Рогатин и под водительским сиденьем милиционеры обнаружили автомат АКСМ, а во время обыска у него дома - пистолет системы наган и помповое ружье.

По словам собеседника агентства, свою вину в инкриминируемом преступлении (ст.263 ч.1 УК Украины - ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) С.БЫЧЕК на суде признал и в содеянном раскаялся.

В своих объяснениях в суде С.БЫЧЕК не скрывал, что обнаруженные у него дома пистолет, ружье и несколько радиостанций действительно принадлежат ему. Он объяснил, что в конце 80-х годов в составе общественной организации "Варта Руха" работал на раскопках в тех местах, где были бои УПА в Карпатах, и там нашел заржавленный наган. Впоследствии пистолет почистил, доукомплектовал самодельными деталями и сделал пригодным для стрельбы.

Помповое ружье, по словам подсудимого, он получил в начале 2000-х годов как начальник охраны одной львовской фирмы, которая производила соки на «зарплату». Обнаруженные в доме рации, по словам осужденного, имели двойное происхождение: одна радиостанция пролежала под диваном лет двадцать - еще в начале 90-х он с "Вартой Руха" ездил на акцию в Берестечко, где обеспечивал охрану мероприятия. А вторую он получил во время Майдана в 2004 году, когда ВО "Тризуб" также обеспечивал правопорядок. "А обнаруженный автомат приобрел в Ивано-Франковске «для уверенности», - сказал “тризубовец”.

Адвокаты осужденного готовят апелляцию на решение Рогатинского районного суда.

Справка УНИАН. Аресты членов ВО "Тризуб", которые проходили в разных регионах Украины после уничтожения в начале года памятника Сталину в Запорожье, спикеры этой организации сразу назвали политическими. Во время судебного процесса, который проходил в Рогатине, С.БЫЧЕК также отмечал политический подтекст возбужденного в отношении него уголовного дела. В частности, он отметил, что и в райотделе милиции, и в областном центре сотрудники милиции в разговоре с ним упоминали уничтоженные памятники Сталину и Ленину, а также поджоги в офисах Партии регионов.

С.БЫЧЕК - участник боевых действий в Афганистане, перенес инфаркт, болеет сахарным диабетом и нуждается в медицинской помощи.