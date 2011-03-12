НБУ начнет печатать деньги с подписью Арбузова

Национальный банк Украины решил выпускать в 2011-2012 годах банкноты всех номиналов образца 2003 и последующих годов с подписью главы Нацбанка Сергея АРБУЗОВА.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Нацбанка со ссылкой на постановление НБУ №55 от 4 марта 2011 года.

«…Выпустить в пределах планового выпуска и ввести в обращение банкноты образца 2003 и последующих годов выпуска с подписью председателя Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВА и отображением на них года выпуска, в том числе номиналом 1 гривня – с 1 сентября, 2 и 500 гривен – с 1 декабря, 5 и 200 гривен – с 1 ноября, 10 гривен – с 1 июля, 50 гривен – с 1 июня 2011 года, 20 и 100 гривен – с 1 марта 2012 года», – говорится в сообщении.

Банки Украины должны обеспечить принятие от клиентов банкнот номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен образцов предыдущих лет выпуска и их выдачу (кроме выдачи банкнот образцов до 2003 года) без ограничений в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.