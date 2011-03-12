Завтра в Украине - до 16° тепла

В воскресенье, 13 марта, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью на дорогах Карпатского региона, в северной и восточной части местами будет наблюдаться гололедица.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в течение суток будет южным, юго-западным, 5-10 м/с. Температура в восточных и Сумской областях ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла; на остальной территории ночью от 3° мороза до 2° тепла (на Закарпатье и Южном побережье Крыма до 5° тепла), днем 7-12° тепла, в большинстве западных областей и в Одесской области до 16°.

В Киеве и области - без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 3° мороза до 2° тепла, днем 7-12° тепла. В г. Киеве температура ночью около 0°, днем 10-12° тепла.