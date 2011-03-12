В Ощадбанке поменялось руководство

С должности председателя правления "Ощадбанка" уволен Вячеслав КОЗАК (по собственному желанию).

Как говорится в сообщении банка, которым располагает УНИАН, такое решение было принято Наблюдательным советом "Ощадбанка" 10 марта 2011 года.

В.КОЗАК занимал должность предправления 10 месяцев.

Другим решением Набсовета исполняющим обязанности предправления назначен Роман МАГУТА, который до этого был первым заместителем правления Ощадбанка.

Справка УНИАН. ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2011 года активы банка составляли 59,019 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 44,778 млрд. грн., обязательства – 42,393 млрд. грн., уставный капитал – 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,626 млрд. грн.

В 2010 году «Ощадбанк» сократил прибыль против показателя 2009 года в 1,5 раза – до 461 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.