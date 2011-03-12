Во Львове прекращена подача тепла предприятиям-должникам

11 марта Львовское городское коммунальное предприятие «Львовтеплоэнерго» прекратило теплоснабжение 13 юридическим лицам-должникам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, без теплоснабжения остались два филиала УГППС «Укрпочта», Украинская академия дизайна, ДНД ПВИ «НИИ Проектреконструкция», Межрегиональная академия управления персоналом, ООО «Спектр», ЧП «Забигайло», ГП «Проектный институт», ЧП «Любэ-сервис», ООО “Зубра-центр”, ООО «Портал-Инвест-Групп», ЗАО «Офис-7», ЧП «Компания «Астра».

По данным пресс-службы, этим юридическим лицам были отправлены предупреждения об отключении от теплоснабжения в случае непогашения задолженности.

Также из-за задолженности без теплоснабжения остаются УНИИ ЧП им. Т. Шевченко - долг 75 тыс. грн, и ООО «Будексгруп» – долг 175 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, с февраля этого года ЛГКП «Львовтеплоэнерго» начало отключение от теплоснабжения злостных должников - юридических лиц.