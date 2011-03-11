Как казаки мошенническим путем получили 350 тыс. грн

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело по обвинению троих представителей казачьей общины в получении мошенническим путем 350 тысяч гривен с 30 человек за помощь в выделении земли в Симферопольском районе полуострова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымской прокуратуры, казакам предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

«Почти 350 тысяч гривен собрали с августа 2007 года по октябрь 2010 года с трех десятков граждан, которым за 700-2000 долларов предлагали землю. При этом, к земельным участкам члены организованной преступной группы не имели никакого отношения», - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

В то же время, название казачьей общины надзорное ведомство не сообщило.