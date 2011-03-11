В Нафтогазе разрабатывают варианты СП с Газпромом

Руководство НАК «Нафтогаз Украина» готовит ряд предложений в Министерство энергетики и угольной промышленности по реструктуризации компании.

Об этом на брифинге в Харькове, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о динамике переговоров между НАК «Нафтогаз Украина» и ОАО «Газпром» о создании совместного предприятия, сказал глава правления «Нафтогаза» Евгений БАКУЛИН.

«Сегодня НАК готовит целый ряд предложений в Минэнергоугля по реструктуризации компании для повышения эффективности ее работы», - сказал он.

По словам Е.БАКУЛИНА, на сегодня рассматривается несколько возможных способов реструктуризации НАК «Нафтогаз Украина», в том числе создание СП, привлечение иностранных инвесторов, публичное размещение акций компании на рынке (IPO).

«Мы рассматриваем несколько вариантов, но это только предложения, которые будут даны на рассмотрение Министерства энергетики и угольной промышленности, Кабинету министров. Это и создание совместных предприятий, это и привлечение иностранных инвестиций, это и возможный выход на IPO, как мы говорили. Разные варианты мы сегодня просчитываем, экономически делаем расчеты, привлекаем к данной работе и иностранных специалистов, которые имеют опыт работы с ценными бумагами», - сказал он.

Е.БАКУЛИН подчеркнул, что во время реструктуризации главной задачей правительства и руководства НАК «Нафтогаз Украина» будет сохранение национальных интересов Украины и создание перспектив для дальнейшего развития компании.

«Безусловно, главной задачей у нас является, чтобы были сохранены национальные интересы страны в любой реструктуризации компании любого направления, которое мы выберем, и, безусловно, чтобы была максимальная эффективность, при которой компания получила бы дальнейшее развитие и имела возможность увеличить объемы добычи собственного газа», - сказал Е.БАКУЛИН.

Он подчеркнул, что без корректировки некоторых законов и утверждения плана реструктуризации НАК «Нафтогаз Украина» в Кабинете министров, этот процесс не начнется.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» продолжают согласование компании, которая оценит их активы для создания совместного предприятия.

«На сегодняшний день мы согласовываем оценочную компанию, которая будет производить оценку активов НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома», – сказал глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР на пресс-конференции 1 марта.

Он отметил, что подходы к созданию СП не изменились и речь идет о том, что «Газпром» со своей стороны внесет добычные активы, а украинская сторона – газотранспортные мощности.

При этом он подчеркнул, что доходы «Газпрома» в несколько раз больше доходов «Нафтогаза», и это станет ответом, откуда будут браться инвестиции для модернизации ГТС Украины.

Кроме того, 1 марта т.г. председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН в ходе второй ежегодной конференции «Украинский энергетический форум» заявил журналистам, что НАК «Нафтогаз Украины» планирует в течение 1,5-2 лет выйти на IPO.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.