Цена на газ для ТКЭ вырастет еще на 26%

НАК «Нафтогаз Украина» планирует в конце отопительного сезона на 26% повысить тарифы на газ для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) на 26%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН.

«Мы говорили, что повышение тарифов планомерно. Планировали повышение на 26% в конце отопительного сезона, чтобы это повышение как можно меньше ударило по малообеспеченным слоям населения», - сказал он.

Е.БАКУЛИН подчеркнул, что средства от повышения тарифов будут направлены на решение проблемы жилищно-коммунального хозяйства Украины.

«Действительно, это идет на решение проблем, на решение проблем в коммунальном хозяйстве, чтобы люди гарантированно увидели свое обеспечение и теплом, и газом, и горячей водой», - сказал он.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.