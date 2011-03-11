В Киеве директор школы закрыл в кабинете журналистку «5 канала»

Сегодня в Киеве директор общеобразовательной школы №211 закрыл в служебном кабинете журналистку «5 канала» и вызвал милицию за то, что съемочная группа снимала здание учебного заведения.

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции, заметив, что после того, как наряд государственной службы охраны прибыл по вызову и получил объяснения от съемочной группы, инцидент был исчерпан. Кроме того, в милиции отметили, что пока в действиях журналистов не усматривается каких-либо признаков противоправной деятельности, поскольку учебное заведение не является режимным объектом, съемочная группа не находилась вне территории здания. Кроме того, в милиции напомнили, что в соответствии со ст. 171 Уголовного Кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за препятствование законной профессиональной деятельности журналиста. В свою очередь, на «5 канале» УНИАН объяснили, что съемочная группа получила задание сделать репортаж на тему относительно возможной отмены в средних учебных общеобразовательных заведениях Украины оценок по физкультуре.

Как отметили на телеканале, вчера соответствующий официальный запрос на этот счет был направлен в Оболонское районное управление образования и науки, однако ответа на запрос телеканал не получил. На вопрос, почему была выбрана именно эта школа, на телеканале ответили, что она расположена ближе всех аналогичных учебных заведений к офису телеканала. В то же время сотрудники студии заметили, что единственной «ошибкой» в действиях журналистки был тот факт, что при ней, кроме паспорта, не было удостоверения, подтверждающего ее принадлежность к соответствующему средству массовой информации. Это связано с тем, объяснили на телеканале, что срок действия удостоверения истек, а новое ей еще не успели изготовить. В то же время оператор, который был вместе с журналисткой, имел при себе необходимые документы.