Медведько считает указ о внутренних войсках незаконным

Первый заместитель генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО считает незаконным указ Президента о переподчинении внутренних войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МЕДВЕДЬКО заявил сегодня на внеочередном заседании правительства, отвечая на просьбу премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА высказать свое мнение о законности соответствующего указа главы государства.

«Согласно действующего законодательства, Генеральная прокуратура не осуществляет надзор за законностью указов Президента. Но, как юрист, юрист с многолетним опытом, могу сказать, что этот указ противоречит и Конституции Украины, и закону о внутренних войсках Министерства внутренних дел», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

Первый заместитель генпрокурора напомнил, что, в соответствии со статьей 6 Конституции Украины, внутренние войска подчиняются министру внутренних дел. «Поэтому я, как юрист, считаю, что этот указ является незаконным», - пояснил А.МЕДВЕДЬКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим Указом постановил вывести внутренние войска из подчинения министра внутренних дел Украины и определить, что внутренние войска являются подчиненными Президенту Украины.