Учитель сломал школьнику нос и повредил руку

В Запорожской области школьный учитель сломал нос и повредил кисть руки одному из своих учеников - несовершеннолетнему 1996 г.р.

Как рассказала УНИАН прокурор Запорожского района Запорожской области Наталья БОНДАРЕНКО, инцидент произошел в сельском учебно-воспитательном комплексе - комплексе, объединяющем детский сад и школу.

"После уроков неподалеку от крыльца школы между учащимся и преподавателем возник конфликт, в ходе которого словесные аргументы сменились применением физической силы. В результате несовершеннолетний учащийся учебно-воспитательного комплекса получил перелом носа и повреждение кисти правой руки", - рассказала Н.БОНДАРЕНКО.

По ее словам на сегодняшний день пострадавший подросток проходит лечение, а действия преподавателя, квалифицированы, как совершение преступления предусмотренного ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - "Умышленное легкое телесное повреждение".

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Прокурор расценивает первый за ее многолетнюю практику факт причинения телесных повреждений учителем ученику, как "вопиющий факт".

На сегодняшний день прокуратурой Запорожского района не только взято на контроль расследование данного уголовного дела и инициировано увольнение преподавателя, но и дано предписание о проведении служебной проверки в отношении руководства учебного заведения.