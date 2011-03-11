В Киеве милиционер стрелял в хулиганов

В Киеве сотрудник милиции вынужден был применить травматическое оружие против хулигана.

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в г. Киеве, инцидент произошел вчера утром на Харьковском жилом массиве возле торгового центра «Сельпо».

Как рассказали в милицейском главке, сотрудник Соломенского райуправления милиции находился в торговом центре и услышал нецензурную брань со стороны двух молодых людей в адрес охранников магазина. Сотрудник милиции подошел к ним, представился, предъявив удостоверение, и попросил прекратить противоправные действия. На что услышал в ответ «бойся выходить из магазина, поскольку не на чем будет носить фуражку». Сделав покупки милиционер вышел на улицу. Однако там его уже поджидали двое молодых людей. Один из них ударил милиционера в грудь, а второй начал наступать, держа в руках так называемую «розочку» (бутылку с отбитым горлышком). Милиционер достал травматический пистолет, предупредил, что применит его, но это не остановило молодчика. В результате чего милиционер вынужден был произвести выстрел. После этого, как отметили в главке, он заскочил в магазин и попросил сотрудников нажать так называемую тревожную кнопку – вызывать милицию. В то же время оба молодчика побежали следом за милиционером и начали его избивать. Наряд милиции прибыл быстро, оба нападавших задержаны. Один из них сейчас госпитализирован с непроникающим пулевым ранением брюшной полости.

Решается вопрос о возбуждении против обоих молодчиков уголовного дела.