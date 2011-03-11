Кабмин в этом году хочет продать не менее пяти облэнерго

В этом году на приватизацию планируется выставить две генерирующих компаний и не менее пяти облэнерго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, соответствующее решение о приватизации энергокомпаний сегодня разрабатывается правительством.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что двумя генерирующими компаниями, которые будут выставлены в этом году, скорее всего, станут «Захидэнерго» и «Днепрэнерго», при этом первым на продажу, вероятно, выставят «Захидэнерго».

Председатель Фонда госимущства также не исключил, что блокирующие пакеты энергокомпаний будут оставлены в госсобственности, как это сегодня предлагает Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.

По мнению председателя ФГИУ, первые приватизационные конкурсы по продаже как генерирующих компаний, так и облэнерго будут проведены летом этого года.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что на сегодня еще не завершен процесс передачи госпакета акций «Одессаоблэнерго» из НАК «ЭКУ» в управление Фонда госимущества, как это было ранее заявлено.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины перенес начало приватизации предприятий энергетики с четвертого квартала 2010 года на 2011 год. По словам председателя ФГИУ Александра РЯБЧЕНКО, приватизация генерирующих и распределяющих предприятий энергетики будет проводиться в течение двух лет, при этом приоритетными в продаже генерирующих предприятий остаются «Днепроэнерго» и «Захидэнерго».

Ранее ФГИУ не исключал возможности объявления первого конкурса по продаже акций тепловых генерирующих компаний или контрольных пакетов облэнерго в четвертом квартале 2010 года.

Справка УНИАН. На сегодняшний день в управлении НАК «Энергетическая компания Украины» находятся контрольные пакеты четырех генерирующих компаний – «Донбасс-», «Захид-», «Центр-» и «Днепрэнерго».