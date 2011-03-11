В киевском зоопарке погибли 500 животных?

В последние дни в зоопарке разгорелся новый скандал. Экологи заявили, что с начала зимы в зоопарке погибли или пропали 500 животных. Об этом пишет газета «Сегодня».

«Животные продолжают умирать в гораздо большем количестве, чем это было раньше», — заявил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко, ссылаясь на некие документы из зоопарка (их, правда, не обнародовал). В зоопарке это опровергли. «С октября по февраль погибло всего 36 животных по причине возраста и неизлечимых болезней», — сказали журналистам в зоопарке. Там говорят, мол, на зверинец вновь началась информационная атака, заказанная бывшими сотрудниками.

Кстати, местью уволенных сотрудников называло бывшее руководство зверинца и прошлогодние смерти животных. Мол, их травили. Напомним, после загадочной гибели единственного в зверинце слона Боя, раз в месяц, а то и чаще, начали умирать и другие крупные животные: верблюдица Майя, бизон Вия, амурский тигр, шимпанзе, три пингвина...

Окончательные выводы экспертиз по причинам смертей были иными: отравлениями там и не пахло, а животные умирали от старости, кишечной палочки и условий содержания. Но в то же время проверка прокуратуры не выявила никаких нарушений в работе и условиях зверинца. Поскольку в деле точку так и не поставили, о громкой истории говорить уже перестали. «Каждый в итоге остался при своем мнении. Разговорами животных не вернешь», — сказал директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий.