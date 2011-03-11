В Севастополе у причала горело судно

В Севастополе пожарные расчеты Управления МЧС потушили пожар на рыболовном судне, которое стояло у причала.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в городе Севастополе, предположительно, что возгорание произошло в каюте капитана. Поначалу экипаж корабля пытался самостоятельно потушить пламя при помощи огнетушителей. От каюты огонь перекинулся по внутренней обшивке на коридор судна, а после поднялся на верхнюю палубу.

Поскольку корабль находился у причала, огонь мог распространиться на соседнее судно. Моряки позвонили в МЧС, и на место происшествия прибыл боевой пожарный расчет по охране Инкермана. Им на помощь приехали еще три пожарные машины из Нахимовского и Балаклавского районов города. Каюты были сильно задымлены. На месте работали сотрудники газодымозащитной службы. Возгорание удалось ликвидировать почти за час. Сгорело более 50 квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и нанесенный ущерб судну устанавливаются.