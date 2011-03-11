В Гидропарке отремонтируют Венецианский мост

Венецианский мост в столичном Гидропарке отремонтируют в 2012 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение КГГА.

В этом году будет осуществлена разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта Венецианского моста, а в 2012 году будут осуществлены ремонтные работы.

Заказчиком выполнения работ определено КК «Киевавтодор».