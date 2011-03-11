Минрегионстрой: сейчас мы работаем над программой лифтов

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины рассчитывает в 2012 году направить около 200 млн. грн. на ремонт и замену лифтов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

"68 млн. грн. освоили в прошлом году по лифтам. Мы смогли заменить только 37 лифтов, отремонтировать 870. Сейчас мы работаем над программой лифтов, и, думаю, что в следующем году мы направим на это денег в три-четыре раза больше, чем в этом году … около 200 млн. грн.", - сказал он.

Ю.ХИВРИЧ уточнил, что в текущем году средства на ремонт и замену лифтов не предусмотрены госбюджетом.

По его данным, на сегодня в Украине 92 тыс. лифтов, из них 45% полностью отработали свой срок (25 лет) и им необходима замена.