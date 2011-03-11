Елисеев обсудил с еврокомиссаром борьбу с мошенничеством

Посол Украины при ЕС Константин ЕЛИСЕЕВ встретился с комиссаром ЕС по вопросам налогообложения, таможенного союза, аудита и борьбы с мошенничеством Альгирдасом Шеметой.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в представительстве Украины при ЕС.

Согласно сообщению, стороны обсудили возможность активизации сотрудничества Украины и ЕС в таможенной сфере и борьбе с коррупцией.

В сообщении отмечается, что стороны договорились установить регулярный диалог между Еврокомиссией и соответствующими украинскими учреждениями для улучшения обмена таможенной информацией и опытом в противодействии мошенничеству и коррупции.

Отдельное внимание во время встречи было уделено внедрению общего погранично-таможенного контроля между Украиной и соседними странами - членами ЕС.

Кроме того, стороны обсудили проект Соглашения между Государственной таможенной службой Украины и Европейской службой по борьбе с мошенничеством (OLAF) о сотрудничестве в сфере противодействия незаконному перемещению сигарет.