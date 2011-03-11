В Украине пройдет Неделя франкофонии

В этом году Неделя франкофонии, которая будет проходить в Украине уже в четвертый раз, продлится с 15 по 22 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщили представители посольств Франции, Канады и Швейцарии.

Советник по вопросам культуры и сотрудничества Посольства Франции в Украине Анн ДЮРЮФЛЕ отметила, что Неделя франкофонии как международный фестиваль, который объединяет почитателей франкоязычной культуры и искусства во всем мире, сегодня является делом не только Франции, но и всех 74 стран-членов Франкофонии, 56 из которых – полноправные члены и 19 – страны-наблюдатели, среди которых с 2006 года и Украина.

А.ДЮРЮФЛЕ подчеркнула, что французский язык, конечно, знаковая связь, которая объединяет страны в Международной организации франкофонии, но не менее важными являются те ценности, которые пропагандирует идея франкофонии: свободный обмен между народами, культурное разнообразие, демократические ценности, уважение к правам человека, мир в мире.

В организации четвертой Недели франкофонии в Украине, кроме посольств Франции, Канады и Швейцарии, участвовали также посольства Бельгии, Египта, Ливана, Марокко, Румынии и ряд ведомств и организаций.

Мероприятия Франкофонии будут проходить в Киеве, Харькове, Ривне, Севастополе, Донецке, Днепропетровске, Запорожье, Луганске, Симферополе, Одессе.

Украинские франкофоны смогут погрузиться в различные сферы искусства, среди которых литература, кино, театр, фотовыставки, творческие встречи, концерты, круглые столы, переводческие мастерские, музыкальные представления, виставки-продажи французских книг, тематические разговорные клубы и даже международный франкоязычный футбольный турнир.

Также традиционно состоится Ночь франкоязычных короткометражных фильмов, а среди новинок – презентация Африканского кино в Киеве, которое эксперты считают «разнообразным, чувствительным и уникальным по своей сути».

В каждой стране традиционно фестиваль возглавляет известный человек. В этом году лицом Франкофонии в Украине стал музыкант Олег МИХАЙЛЮТА (Fahot/TNMK).