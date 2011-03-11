В Днепропетровске будут судить руководителей ВГСО

Прокуратура Днепропетровской области направила в Ленинский районный суд уголовное дело в отношении руководителей Днепропетровского военизированного горноспасательного отряда (ДВГСО), которые присвоили свыше 1,1 млн. грн. бюджетных денег, выделенных на утилизацию пестицидов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Досудебное следствие установило, что командир Днепропетровского военизированного горноспасательного отряда в течение июня-декабря 2008 года, по предварительному сговору с заместителем и помощником командира отряда, внесли в перечень и стоимость работ по удалению и утилизации пестицидов в регионе материальные ресурсы. Однако эти материалы не закупались и не использовались.

В результате преступных действий указанных лиц нанесен ущерб государству на сумму 1 млн. 111 тыс. грн.

Следователем прокуратуры области командиру и заместителю начальника ДВГСО предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодеса Украины (завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, служебный подлог).

Помощнику командира отряда инкриминируется пособничество в завладении чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах, подделка документов по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358 УК Украины.

Максимальный срок наказания, предусмотренный санкциями указанных статей, 12 лет заключения.